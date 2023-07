ufficiale River Plate, 8 anni dopo riecco Funes Mori: il figliol prodigo firma fino al 2026

vedi letture

Ramiro Funes Mori al River Plate, atto secondo. A quasi otto anni dell'addio, e dopo aver vestito le maglie di Everton, Villarreal, Al Nassr e Cruz Azul, il difensore classe 1991 torna nella sua Argentina. I Millionarios hanno ufficializzato il suo arrivo dal sodalizio messicano a titolo gratuito tramite un comunicato ufficiale: Funes Mori firma fino al 31 dicembre 2026.

Il ritorno del figliol prodigo

Argentino di Mendoza, a 32 anni il centrale difensivo fa ritorno in patria. Il River Plate, club nel quale è cresciuto, lo vendette nell'estate del 2015 all'Everton per 12 milioni di euro. Dopo una lunga esperienza tra Inghilterra, Spagna, Arabia Saudita e, in ultimo, Messico, Funes Mori è di nuovo un giocatore del River.