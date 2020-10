ufficiale Robinho torna al Santos per la quarta volta. Stipendio simbolico da 230 euro

Robinho è pronto a tornare al Santos... Per la quarta volta. L'attaccante brasiliano ex Milan, svincolato dopo l'ultimo periodo trascorso in forza ai turchi del Basaksehir, è pronto a chiudere il cerchio, ancora, là dove è iniziata la sua carriera ad alti livelli. E lo farà solo per la voglia di aiutare il club, non certo per la paga, visto che percepirà uno stipendio simbolico di 230 euro mensili per i cinque mesi di contratto che ha sottoscritto con il Santos.