Il West Ham ha ufficializzato sul proprio sito il riscatto del centrocampista Tomas Soucek dallo Slavia Praga. Il classe '95 ha firmato un contratto di quattro anni con il club londinese dove era arrivato in prestito lo scorso gennaio collezionando 12 presenze con tre reti all'attivo.

West Ham United are delighted to confirm the permanent arrival of @tomassoucek28 from Slavia Prague on a four-year contract.#Soucek2024

— West Ham United (@WestHam) July 24, 2020