Una grana da 80 milioni. Chelsea, Kepa può partire in prestito: c'è anche il Siviglia

vedi letture

Non solo il Valencia su Kepa Arrizabalaga, portiere che il Chelsea pagò 80 milioni di euro dall'Athletic Club. Secondo il Mundo Deportivo sul numero 1 basco c'è forte anche il Siviglia in vista del prossimo anno. L'operazione Kepa, per gli andalusi, sarebbe possibile solo e soltanto in prestito, visto il prezzo del cartellino del giocatore e il suo alto ingaggio (8 milioni a stagione). Il club londinese, per volere del tecnico Lampard, sembra aver aperto a questa possibilità.