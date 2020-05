Union Berlino, Fischer: "Non bastano 25 minuti buoni per vincere o pareggiare"

Urs Fischer, allenatore dell'Union Berlino, dopo il 4-1 subito in casa del Borussia M'Gladbach ha detto: "Giocare 25 minuti dopo la pausa non è sufficiente per vincere una partita o portare a casa un punto. Nel secondo tempo abbiamo cambiato il sistema per avere più spazio. Nel primo tempo, non abbiamo avuto il coraggio di attaccare".