VIDEO - Dortmund affonda lo Zenit con Sancho e Haaland. Gli highlights della partita

Un successo sofferto per il Borussia Dortmund contro lo Zenit, nel Gruppo F che comprende anche Lazio e Brugge. I gialloneri rialzano la testa dopo il ko dell'Olimpico e tornano in piena corsa per la qualificazione. Al contrario i campioni di Russia conoscono la seconda sconfitta in altrettante partite e si giocheranno tutto già la prossima settimana in casa contro gli uomini di Simone Inzaghi.

Guarda in calce il video con gli highlights di Borussia Dortmund-Zenit 2-0!