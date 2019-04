Bertolini su Francia '19: "Sogniamo la vittoria. Prima passiamo il turno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La ct dell’Italia femminile Milena Bertolini ieri pomeriggio a Coverciano ha parlato dell’avventura in Francia per la Coppa del Mondo femminile che prenderà il via ufficialmente il 5 maggio: “Un’emozione grande avere la coppa qui, così vicina e fra l’altro è un trofeo molto bello. È un momento fantastico, il sogno di tutti è poter giocare questo Mondiale, ma ognuno deve avere anche il sogno di poter alzare al cielo questa coppa. Per noi intanto è importante partecipare e poi vedremo cosa accadrà. Il 5 maggio saremo ancora qui al centro tecnico federale per due settimane poi andremo altri quindici giorni in una località di montagna. In tutto sarà un mese di ritiro prima del Mondiale. Sale l’attesa, l’attenzione generale per queste ragazze che hanno ottenuto questa partecipazione così importante e prestigiosa. E poi sale anche lo studio delle rivali Australia, Giamaica e Brasile sono squadre molto diverse fra loro ma con un unico denominatore cioè l’alta qualità. - conclude la ct come riporta Tuttosport - Un campionato di Serie A così tirato ci ha aiutato tanto, il lavoro dei club è fondamentale per la Nazionale e fa piacere che in questa settimana si decida il campionato e le finaliste di Coppa Italia. Questo aiuta tanto mentalmente le giocatrici a gestire le tensioni”.