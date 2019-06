© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l’eliminazione per mano della padrone di casa della Francia negli ottavi di finale la numero 10 del Brasile Marta ha lanciato un accorato appello, con le lacrime agli occhi, alle ragazze affinché sempre di più si avvicinino al calcio femminile e regalino al Brasile altre generazioni come quella che è ormai arrivata a fine corsa: “Volevo sorridere e piangere di allegria, ma invece voglio dire che bisogna piangere e faticare all’inizio per poter poi sorridere alla fine. Bisogna credere nel futuro di questa nazionale che comunque deve lavorare e sacrificarsi sempre di più Queste ragazze devono credere in loro stesse, non ci saranno sempre una Formiga, una Marta o una Christiane. Il calcio femminile ha bisogno di voi per sopravvivere e sorridere alla fine".