"Chi gioca con Linari?". Galli, centrale d'emergenza fra ombre e luci

“Ma con Linari chi gioca? Galli o Adami?”. Questa più o meno era la domanda ricorrente in tribuna stampa questa sera alla lettura delle formazioni ufficiali. Senza Cecilia Salvai, assenta pesantissima quasi superfluo ricordarlo, e con una serie di sostitute che hanno dovuto alzare bandiera bianca in fase di convocazione - da Laura Fusetti del Milan ad Alice Tortelli della Fiorentina fino a Francesca Vitale dell'Atalanta Mozzanica – in queste due amichevoli la ct Milena Bertolini ha dovuto fare di necessità virtù con le sole due superstiti: Sara Gama ed Elena Linari.

Poche, pochissime, per due gare così ravvicinate tanto che la ct azzurra questa sera contro l'Irlanda ha deciso di sperimentare schierando una centrocampista al centro della difesa. La scelta è caduta sulla juventina Aurora Galli (rispondendo così al quesito iniziale) che in un ruolo inedito ha rischiato subito di affondare con tutta l'Italia. Pronti via infatti un errore in impostazione della classe '96 spianava la strada al gol irlandese che apriva le danze. Inizio peggiore non si poteva immaginare, ma Galli non si è fatta abbattere e piano piano è cresciuta, in un ruolo non suo, guidata da Linari riuscendo a ridurre al minimo le sortite offensive, quasi sempre in contropiede, delle avversarie e dimostrando che – in caso di estrema emergenza – lei c'è. Resta comunque auspicabile che di emergenza come quella di questa sera non se ne debbano ripetere, sopratutto fra due mesi in Francia, con le centrali che saranno convocate sempre a disposizione della ct.