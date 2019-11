Eniola Aluko su Instagram: "Non ho lasciato la Juventus per il razzismo"

Fonte: tuttojuve.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Eniola Aluko torna a parlare, dopo che il suo articolo sulle colonne del Guardian ha scatenato un caso a Torino e in Italia in generale. Lo fa su Instagram, con una stories: "Il mio pezzo sul Guardian è una riflessione sui miei 18 mesi alla Juve. La vita è piena di esperienze belle e brutte. Io ho parlato di entrambe. Ripeto, vestire la maglia bianconera per un club storico come la Juventus è un privilegio. Mi sento privilegiata per aver visto molte parti dell'Italia che sono alcuni dei posti più belli del mondo e per aver incontrato italiani splendidi, gentili e di mentalità aperta. Io non lascio la Juve PER il razzismo, lo faccio per tante ragioni che ho raccontato sia positive che negative, in questo eccitante momento della mia vita con tante opportunità per il futuro. Vi invito a leggere la mia rubrica con equilibrio e capirete che sono solo esempi di esperienze sia positive che negative che ho avuto anche nella mia patria, l'Inghilterra. Infine, domani abbiamo una partita importante contro la Fiorentina. Spero ci guarderete in tanti per vedere grandi giocatrici e una grande partita di Serie A Femminile. Grazie e ciao!".