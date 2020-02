vedi letture

FIFA, 4 punti per il calcio femminile: riforma delle competizioni e maggiore professionalizzazione

Nella giornata di ieri il presidente della FIFA Gianni Infantino ha pubblicato The Vision 2020-2023: Making Football Truly Global, un piano di azione per la massima organizzazione calcistica mondiale nei prossimi anni. Al punto numero 8 del piano si parla anche di calcio femminile e del suo sviluppo articolato in quattro obiettivi da raggiungere nel corso del prossimo triennio:

A. RIFORMA DELLE COMPETIZIONI

Con un numero e una frequenza ottimali delle competizioni, il calcio femminile può crescere a un ritmo esponenziale. A seguito di un'analisi approfondita della situazione attuale, la FIFA mira a riformare il sistema delle competizione con l'introduzione di nuovi eventi, tra cui le competizioni femminili regolari e i tornei giovanili a livello mondiale.

B. MIGLIORARE IL VALORE COMMERCIALE DEL GIOCO

Al fine di tenere il passo con la crescita della popolarità e dello sviluppo di questo sport, il programma commerciale della FIFA dovrebbe evolversi, tenendo conto delle esigenze specifiche del gioco femminile, la cui distinta identità dovrebbe essere sostenuta da una strategia digitale innovativa. Queste iniziative dovrebbero essere prioritarie per aumentare ulteriormente il valore commerciale del calcio femminile.

C. MODERNIZZARE I PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLE DONNE

Il calcio femminile richiede programmi di sviluppo che affrontino le sue molte peculiarità. La FIFA esaminerà e migliorerà i programmi esistenti, oltre a progettare nuovi modelli, adatti alle esigenze e alle specificità non solo del gioco, ma anche dei membri associati (Le Federazioni NdR).

D. MIGLIORARE LA PROFESSIONALIZZAZIONE DEL CALCIO DELLE DONNE SOTTO E FUORI CAMPO

La professionalizzazione del gioco avviene dentro e fuori dal campo. Sfruttando i progressi compiuti negli ultimi anni, FIFA realizzerà programmi dedicati per accelerare la professionalizzazione del gioco. Allo stesso tempo, le politiche che promuovono l'inclusione delle donne nelle posizioni di comando dovrebbero essere attuate su scala globale.