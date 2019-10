© foto di Federico De Luca

Intervistata da Tuttosport la centrocampista e capitano della Florentina San Gimignano Giulia Orlandi ha parlato della sfida contro la Juventus Women, vero e proprio testa coda della Serie A: “Sono ancora le favorite per il titolo, anche se il finale dello scorso anno e l’inizio di questo hanno fatto capire quanto è difficile confermarsi. Noi vogliamo vivere un campionato di alto livello, giocare per i primi posti e stiamo lavorando per questo. Andremo a Torino per disputare una grande gara sapendo che fare punti non sarà facile, ma giocando senza paura. - continua Orlandi – Negli ultimi tre anni la Serie A ha vissuto una crescita incredibile perché molte società hanno permesso alle calciatrici di dedicarsi solo allo sport. Così è normale che le prestazioni migliorino e la competizione aumenti sempre più”.