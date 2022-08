ufficiale Colpo del CS Lebowski. Arriva Orlandi, ex capitana scudettata con la Fiorentina

vedi letture

Dai campi della Serie A e dell'Europa, dai trionfi con la Fiorentina femminile (Scudetto e Coppa Italia nel 2016/17) con tanto di fascia da capitana al braccio, alla Serie C femminile con un club di calcio popolare che sta scalando le categorie e mostrando a tutti che un altro calcio è davvero possibile se fatto con passione, dedizione e sacrifici. Giulia Orlandi, classe '87, una vita spesa nel calcio toscano (dove ha vestito anche le maglia di Empoli, Florentia e Arezzo) ha deciso di tornare nella sua città e sposare il progetto del Centro Storico Lebowski che il prossimo anno si troverà ad affrontare la terza serie femminile incrociando gli scarpini con realtà che alle spalle hanno ben altre società, basti pensare al Bologna di Saputo o al Venezia di Niederauer giusto per citare i più prestigiosi. E lo fa rimettendosi in gioco a 35 anni portando con sé non solo le sue indubbie qualità di calciatrici, ma anche un bagaglio d'esperienza che sarà utile alle ragazze grigionere e a tutto l'ambiente. Questa la nota del club:

"È uno di quegli annunci che fanno venire i brividi. Già l’estate scorsa avevamo avuto il piacere e l’onore di veder vestire la maglia grigionera a un simbolo sportivo della città di Firenze. E adesso accade di nuovo.

Giulia Orlandi è stata capitano della Fiorentina che nella stagione 2016/2017 vinse scudetto e Coppa Italia. Negli ultimi anni ha militato, sempre lasciando il segno sia a livello tecnico che di leadership, nell’Empoli, nella Florentia San Gimignano e nell’Arezzo.

Un’autentica campionessa ha deciso di venirci a dare una mano in questa pazzesca sfida della Serie C. Difficile trovare parole che non risultino retoriche, per esprimere quanto questa cosa ci riempia d’orgoglio. La cosa più bella, che dà un senso a tutta la fatica quotidiana, è quando una nuova sfida invece di essere un durissimo percorso a ostacoli che mette angoscia, diventa un bel viaggio, un’esplorazione, un percorso di crescita. Per far sì che ciò accada, il contributo di persone di questo livello è fondamentale".