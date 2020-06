Florentia SG, Vicchiarello: "Mi piacerebbe la Serie A a 14. Ma solo se si alza il livello"

La centrocampista Evelyn Vicchiarello della Florentia San Gimignano ha parlato a Tuttocalciofemminile soffermandosi anche sulla possibile ripartenza della Serie A e sui prossimi passi che il movimento deve fare: “È evidente che il movimento sia in forte crescita, ne parlano in tv, le partite si vedono su Sky e Tim Vision, siamo seguite da un grande pubblico e sono aspetti che colpiscono chiunque. Credo che l’ultimo passo sia proprio il professionismo, è l’ultimo tassello da aggiungere al nostro percorso, quindi spero arrivi presto perché penso che ce lo meritiamo. Il lockdown? In questi mesi mi è mancato vivere lo spogliatoio e preparare le partite. Se il campionato dovesse ripartire affronteremo ogni gara con la giusta determinazione cercando di farci temere da ogni avversaria. Per il titolo credo che la Juve sia sempre favorita essendo la più forte, completa e cinica. Coppa Italia? È sempre una competizione bella, stimolante e noi prima della pausa avevamo ottenuto un buon risultato anche se era rimasto ancora tutto aperto, di sicuro non la snobberemo in caso si dovesse ricominciare, anzi. - continua Vicchiarello parlando della rivalità con la Fiorentina e il proprio futuro - Credo sia una cosa inevitabile che ci sia rivalità, siamo due squadre della Toscana che militano in serie A non potrebbe essere il contrario. Futuro? Sto bene qui a Firenze, sono 5 anni ormai quindi spero di rimanere qui alla Florentia. Mi piacerebbe che il campionato diventasse a 14 squadre per giocare più partite durante la stagione, ma l’aumentare del numero delle squadre non dovrà far abbassare il livello, anzi il contrario. Quindi sono favorevole a un aumento delle squadre a 14, ma solo se si alza il livello".