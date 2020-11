Fortino Santa Lucia: Florentia SG imbattuta da quasi un anno. La Juventus è avvisata

L’ultima volta che una squadra – fra campionato e Coppa Italia – è riuscita a portare via i tre punti dal Santa Lucia di San Gimignano il Covid-19 non aveva ancora travolto le nostre vite e non era neanche immaginabile quello che sarebbe potuto succedere da pochi mesi di distanza. Era il 14 dicembre del 2019 e il Tavagnacco riuscì a battere 2-1 le neroverdi portando all’esonero dell’allora allenatore Michele Ardito. Da allora la squadra toscana ha trasformato le mura amiche in un vero e proprio fortino con sei vittorie e un solo pareggio conquistato.

Al Santa Lucia sono infatti cadute, fra la scorsa e questa stagiona, l’Hellas Verona – per due volte – il Sassuolo, l’Orobica, il Napoli e l’Empoli, con la Juventus che è stata l’unica a strappare un pari in questi ultimi undici mesi. Ora proprio le bianconere proveranno nel prossimo turno a interrompere la striscia positiva della Florentia al Santa Lucia. La squadra di Guarino viene da sette vittoria di fila in questa stagione e vuole allungare la propria striscia, ma i numeri della Florentia (tre vittorie in casa quest’anno) sicuramente turberanno i sonni delle bianconere.