Gama: "Italia femminile a Palermo? Occasione per tutto il Sud"

Intervenuta al fianco della ct Bertolini, il capitano dell’Italia femminile Sara Gama ha parlato della sfida di Palermo contro la Bosnia Erzegovina elogiando la scelta di giocare nel capoluogo siciliano: “Ci aspettiamo una bella accoglienza, non sono mai venuta a giocare qui, ma credo che la presenza della nazionale rappresenti una grossa occasione per la città e per tutto il Sud. - continua Gama – Spero che verranno in tanti allo stadio per supportarci e condividere un momento di gioia. Siamo all’inizio di un percorso, ci sono tante ragazze nuove e la montagna è ancora da scalare”.