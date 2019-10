Guarino: "Un privilegio allenare la Juve. Serie A? Il livello si è alzato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la firma sul contratto che la legherà alla Juventus Women fino al 2021 l’allenatrice Rita Guarino ha rilasciato una lunga intervista al sito del club bianconero: “Per me è un privilegio e un onore sedere su questa panchina. Una soddisfazione ancora più grande perché questa è una squadra nata tre anni fa su un foglio bianco ed ho messo tanto di mio insieme a Stefano Braghin per costruirla. Vederla crescere è un motivo d’orgoglio. Il mio concetto di vittoria non può prescindere dalla prestazione e per questo bisogna lavorare per migliorarsi e aggiungere un tassello alla volta per costruire qualcosa di importante. Il primo anno è stato decisivo l’entusiasmo di un progetto nascente in una società importante. Nel secondo anno c’è stata sempre sempre più coesione e il valore della rosa ha ancora fatto la differenza. - continua Guarino parlando della stagione in corso – Siamo ancora all’inizio e ho chiesto alle mie giocatrici di prendere atto che il livello si è alzato ulteriormente. Adesso incontriamo squadre che spostano il baricentro, ti mettono in difficoltà e non sarà semplice rimanere troppe volte con la porta inviolata. La Serie A di questa stagione vede squadre sempre più attrezzate. Se fino a qualche anno fa i risultati in certe partite erano abbastanza scontati, adesso non è più così, tutti entrano in campo per vincere e per metterti in difficoltà”.