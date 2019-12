© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il periodico statunitense Sports Illustrated ha annunciato il nome dello sportivo (senza distinzione di genere) dell’anno. Si tratta della calciatrice Megan Rapinoe, che chiude così un’annata irripetibile che l’ha vista trionfare in Coppa del Mondo con la nazionale a stelle e strisce – facendo incetta di premi personali – oltre che nominata Pallone d’Oro e miglior calciatrice dalla FIFA.

Un premio, quello del periodico, dato alla classe ‘85 non solo per le sue prestazioni sul campo, ma anche per le sue battaglie civili e politiche a favore della comunità LGTB e per la parità salariale e una migliore condizioni delle calciatrici negli USA e nel Mondo. Posizioni che l’hanno fatta scontrare anche con il presidente Donald Trump nel corso della Coppa del Mondo e successivamente. Rapinoe è la quarta donna a vincere l’ambito premio in 66 anni di storia.