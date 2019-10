Inter femminile, Regazzoli: "La felicità è risollevarsi dopo una caduta"

© foto di www.imagephotoagency.it

“La felicità più grande sta nel non cadere mai, ma nel risollevarsi sempre dopo una caduta...E io c’è la farò con grinta e determinazione. Grazie a tutti per le belle parole di conforto e per l’affetto che mi avete dimostrato”. Così su Twitter la numero 10 dell’Inter Alice Regazzoli ha voluto tranquillizzare e ringraziare i tanti tifosi, anche di altri club, che le hanno scritto e manifestato vicinanza dopo il grave infortunio (rottura del legamento crociato anteriore) subito durante il derby contro il Milan di ieri.