Inter Women, non solo la promozione. La Primavera è campione d'Italia

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Una prima stagione così difficilmente in casa Inter se l’aspettavano. Il club nerazzurro, a differenza delle altre big sbarcate nel calcio femminile dalla Serie A, aveva deciso a metà della scorsa stagione di prendere una strada diversa: non assorbire un club già in Serie A, ma quell’Inter femminile già esistente – presieduta da Elena Tagliabue – che militava in Serie B consapevoli di poter partire dal basso con la nuova avventura. Una squadra solida, con ottime basi, e un settore giovanile di tutto rispetto (basti pensare ad Agnese Bonfantini) che è stata migliorata in estate per andare alla caccia della promozione immediata e poter sfidare dall’anno prossimo le squadre femminili di Juve, Milan, Fiorentina e Roma.

Una missione compiuta con largo anticipo visto che la squadra guidata da Sebastian de la Fuente in panchina e Regina Baresi in campo ha finora compiuto un percorso netto con 19 vittorie in altrettante gare, 72 gol all’attivo (ampio merito va alla bomber Gloria Marinelli autrice di 23 reti) e appena 8 al passivo. Una promozione arrivata con cinque turni d’anticipo a testimonianza di quanto bene ha lavorato il club in questo anno e mezzo.

Sarebbe stata una stagione già da ricordare, ma l’Inter non si è accontentata del successo della prima squadra. Nella giornata di ieri infatti la Primavera nerazzurra ha festeggiato la vittoria del campionato battendo la Roma dopo un’infinita serie di rigori (10 per parte). L’unica Primavera appartenente a un club di Serie B ha così avuto la meglio sulle tre avversarie – oltre le giallorosse c’erano in lizza anche Juventus e Pink Bari – di Serie A. Un bis che proietta già l’Inter fra le protagoniste della prossima stagione di calcio femminile.