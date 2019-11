© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Dopo il successo per 2-0 ai danni dell'Orobica, il tecnico dell'Inter Women Attilio Sorbi si è mostrato molto soddisfatto per il risultato: "Oggi le ragazze hanno meritato la vittoria e hanno controllato il gioco durante i 90 minuti. Abbiamo avuto molte occasioni da gol, soprattutto nel secondo tempo. Sono ragazze splendide e la mia gioia è vederle felici per questo risultato. Stanno lavorando tanto e spero che presto possano raccogliere i frutti dei loro sacrifici" ha aggiunto l'allenatore nerazzurro come riportato da Fcinternews.it.