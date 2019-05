Italia femminile, Linari: "Sarà il Mondiale più bello della storia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dell’Italia femminile Elena Linari, fresca di rinnovo con l’Atletico Madrid, ha parlato dal ritiro di Brunico dei propri obiettivi in vista della Coppa del Mondo: “Mi sono risparmiata due settimane di ritiro, ora voglio allenarmi al meglio per essere pronta per quello che sarà il Mondiale più bello nella storia del calcio femminile. Sappiamo da dove veniamo, ma non sappiamo ovviamente dove arriveremo. Siamo consapevoli che sarebbe già un grande successo superare il girone e ovviamente cercheremo di andare il più lontano possibile. - continua Linari come si legge sul sito della FIGC tornando con la memoria al gol segnato contro il Brasile ai tempi dell’Under 20 - Quando ripenso a quel gol ancora non ci credo, fu un’emozione grandissima. Adesso c’è un nuovo sogno da realizzare e per riuscirci sono certa che daremo il 200%”.