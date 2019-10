Italia U17 femminile, poker all'Irlanda del Nord e pass europeo in tasca

© foto di Imago/Image Sport

Dopo il successo per 2-0 nel match d’esordio con il Montenegro, la Nazionale Under 17 Femminile supera 4-0 l’Irlanda del Nord e ipoteca il pass per la Fase élite del Campionato Europeo, a cui accedono le prime due di ciascun girone e le quattro migliori terze classificate degli 11 raggruppamenti. La certezza aritmetica della qualificazione potrebbe arrivare già in serata se il Montenegro non dovesse riuscire a battere la Scozia nell’altro incontro del Gruppo 10.

Al ‘National Performance Center’ di Edimburgo, le Azzurrine hanno sbloccato il risultato al 14’ grazie al secondo gol nel torneo dell’attaccante della Roma Emma Severini, che ha trasformato il rigore concesso per un atterramento in area ai danni di Chiara Beccari. A inizio ripresa Alice Ilaria Berti ha raddoppiato sfruttando l’assist di Matilde Pavan, poi Beccari e Musolino su punizione hanno fissato il risultato sul 4-0.

“Le ragazze mi hanno incantata – il commento del tecnico Nazzarena Grilli - hanno disputato una partita bellissima, facendo girare molto velocemente la palla e senza correre alcun rischio. Dobbiamo lavorare tanto, affrontare una partita alla volta e vedere dove riusciremo ad arrivare, ma la predisposizione al lavoro e al sacrificio di queste ragazze rappresentano due ottimi ingredienti per proseguire nel migliore dei modi il nostro cammino”.

Domenica all’Ainslie Park Stadium di Edimburgo (ore 13.30 italiane) l’Italia affronterà le padrone di casa della Scozia in una sfida che metterà in palio il primo posto del girone: “Ci teniamo ad arrivare prime – avverte Grilli – le ragazze avranno la testa più libera e sono convinta che possiamo giocarcela ad armi pari”.

*Calendario, risultati e classifica del Gruppo 10

Prima giornata (14 ottobre)

ITALIA-Montenegro 2-0

Scozia-Irlanda del Nord 4-1

Seconda giornata (17 ottobre)

ITALIA-Irlanda del Nord 4-0

Scozia-Montenegro 4-0

Classifica: ITALIA 6 punti, Scozia 6, Irlanda del Nord e Montenegro 0

Terza giornata (20 ottobre)

Scozia-ITALIA (ore 13.30 italiane, Ainslie Park Stadium – Edimburgo)

Montenegro-Irlanda del Nord (ore 13.30 italiane - National Performance Center – Edimburgo)

*si qualificano per la Fase élite le prime due di ciascun girone e le quattro migliori terze classificate degli 11 raggruppamenti