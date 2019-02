© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore centrale della Juventus Women Cecilia Salvai ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del big match di domenica contro la Roma femminile: “Questa gara si affronta come tutte le altre, vale tre punti e vogliamo restare in testa fino alla fine. Scenderemo in campo per vincere e continuare la striscia positiva. Rispetto all’andata la Roma è una squadra diversa, l’abbiamo incontrata a inizio campionato quando erano una squadra nuova con tante giovani, ma ora è un’altra squadra che può crearci problemi con il loro reparto offensivo. - continua Salvai – Quest’anno sono tante le squadre che possono ci possono impensierire, tra queste ci sono Milan, Fiorentina e possiamo dire anche Roma, che sta facendo la sua figura”.