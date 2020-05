Juventus Women, anche coach Rita Guarino è tornata in campo a Vinovo

“La partita non è ancora finita, siamo ai tempi supplementari e occorrerà ancora tanta pazienza...ma che bella sensazione tornare a calpestare quel prato!”. Come per Maurizio Sarri alla Continassa, anche per coach Rita Guarino è stato un giorno speciale al centro sportivo di Vinovo. Perché ha ritrovato alcune delle sue ragazze in campo, tutte speranzose di poter riprendere il campionato di Serie A Femminile. Le possibilità che la stagione venga interrotta definitivamente ci sono, anche se i club sembrerebbero voler fare di tutto per salvaguardare il trend positivo del seguito sul movimento, costruito anche grazie alla fruizione delle partite in televisione. Per adesso ci si allena, con le dita incrociate. “Oh, un pallone – ha scritto oggi sui social Cecilia Salvai, dopo l’allenamento -. Che bello tornare ad allenarsi così”.