Juventus Women, Hyyrynen festeggia il rinnovo: "Un privilegio rappresentare questo club"

Attraverso un messaggio diffuso dal proprio profilo Twitter, Tuija Hyyrynen ha voluto festeggiare il proprio rinnovo con la Juventus: "Un nuovo contratto con la Juventus. Ho avuto il privilegio di rappresentare questo club sin dall'inizio e ciò di cui sono più orgogliosa del nostro viaggio è l'incredibile passione, il duro lavoro svolto, i passi avanti, le opportunità offerte".

✍️ a new contract with @juventusfc ⚫️⚪️ I have had the privilege to represent this club from the very beginning of @JuventusFCWomen and what I’m most proud about our journey is...

The incredible passion,

the hard work done,

the steps taken forward,

the opportunities given, pic.twitter.com/giB5tBvwwg

— Tuija Hyyrynen (@tuijahyyrynen) June 13, 2020