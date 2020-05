Juventus Women, Salvai: "Nessun protocollo blando. Lotta per il professionismo continua"

Il difensore della Juventus Women e della Nazionale Cecilia Salvai dalle colonne de La Gazzetta dello Sport ribadisce il pensiero delle calciatrici per quanto riguarda il ritorno in campo nel massimo rispetto della sicurezza sanitaria: "Nessun protocollo più blando. C’è di mezzo la salute, non avrebbe senso dividere fra uomini e donne. Naturalmente bisogna verificare la fattibilità di queste regole nel nostro mondo. - conclude Salvai - E tutto questo ci dice quanto sia importante la nostra lotta continua per arrivare al professionismo".