L'ex Milan Femminile Carissimi: "Juve al top, ma le rossonere non puntano solo alla Champions"

vedi letture

"Mi pare evidente che l’obiettivo non possa essere solo la qualificazione alla Champions League, il Milan vuole tenere viva la lotta per il campionato fino alla fine".

Dalle colonne di Tuttosport, l'ex calciatrice del Milan Femminile Marta Carissimi ha così commentato l'acquisto, da parte del club, della spagnola Veronica Boquete. Proseguendo poi con un commento alla stagione: "Calendario alla mano il Milan dovrà affrontare nell’ordine Roma, Fiorentina e Sassuolo. Tre giornate in cui la classifica potrebbe prendere una piega precisa, magari con una fuga a due. La Juventus ha qualcosa in più di tutte le altre, ma adesso è prestissimo per fare delle valutazioni. Tanto più in un campionato particolare come questo, in cui ogni giornata può essere condizionata anche dagli esiti dei tamponi. Avere una rosa così competitiva garantisce alternative anche quando mancano alcuni pilastri".

Conclude: "Sono contenta perché vedo partite di ottima qualità, il livello si è alzato molto: Fiorentina e Roma hanno perso qualche punto, “lanciando” il Sassuolo che per me è una conferma, risultato di un lavoro di anni che ha portato alla costruzione di una squadra equilibrata e compatta. Lo stesso San Marino, dopo l’inizio shock, ha preso le misure rendendo anche la sfida per non retrocedere avvincente".