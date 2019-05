Lipman sull'Italia femminile: "I Mondiali sono una benedizione"

Intervistata da Times of Malta la calciatrice della Roma femminile Emma Lipman ha parlato della crescita del calcio in Italia paragonandola con quanto sta avvenendo in Inghilterra da qualche anno: “Vedo un sacco di somiglianze fra i due movimenti. Lo sbarco nel calcio femminile di club come Roma, Juventus, Milan, Fiorentina e Inter dimostra che l’interesse sta crescendo. In questi due anni in Italia ho visto un sacco di miglioramenti sia a livello tecnico che mediatico e la qualificazione dell’Italia al Mondiale è una vera e propria benedizione per tutto il movimento. - conclude Lipman parlando dell’annata appena conclusa - È stata un’annata storica a Roma, la prima di questa società nel mondo femminile. Abbiamo posto basi solide per il futuro e ora vogliamo alzare l’asticella”.