Mantovani: "Lavoriamo per un professionismo sostenibile nel calcio femminile"

Il presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani nel corso del forum Sport Industry ha parlato del percorso verso il professionismo del movimento: “Ogni volta che si ferma qualcosa si possono cogliere nuove opportunità. Lavoriamo ogni giorno per far crescere il movimento, senza perdere di vista l’obiettivo che ci siamo posti, accompagnare il calcio femminile verso il professionismo. Per riuscirci dobbiamo costruire una crescita sostenibile per i nostri Club, fare sistema e allo stesso tempo far emergere le specificità del nostro sport, per dare dignità alle migliaia di bambine e ragazze che amano giocare a pallone. - continua Mantovani come riporta il sito della Figc - Rappresentiamo un settore piramidale, trainato dal campionato d’Elite e dalla Serie B ma che inizia dall’attività di base. Gli investimenti dovrebbero continuare ad essere distribuiti in maniera sistemica, per far crescere il prodotto senza però lasciare indietro nessuno, creando per le nostre atlete dei percorsi paralleli che contemplino lo studio e la cultura, che rappresentano da sempre un binomio vincente, nella vita e nello sport”.