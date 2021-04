Milan, Boquete dopo la doppietta all'Inter: "Roma o Juve in finale? Non c'è differenza"

Veronica Boquete, autrice di due reti contro l'Inter, è stata intervistata da Sky Sport dopo il derby di Coppa Italia: "Cercavo il gol, non arrivava non arrivava, è arrivato in una gara importante. Due gol, ora devo continuare così. Roma o Juve in finale? Sono due grandi squadre, non c'è differenza".