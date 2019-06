Mondiali Femminili, netta vittoria della Norvegia sulla Nigeria: 3-0

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si è conclusa la terza gara dei Mondiali Femminili in programma per oggi. Allo Stade Auguste-Delaune di Reims, la Norvegia femminile è riuscita a piegare la Nigeria con un netto 3-0. In gol per le scandinave Reiten al 17 e Utland al 34’. Al 37’ un autogol di Ohale ha chiuso i giochi.