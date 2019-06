© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Federcalcio Olandese (KNVB) a pochi giorni dall’inizio del Mondiale femminile ha annunciato di aver trovato un accordo per ridurre il divario salariale fra calciatori e calciatrici della nazionale, un accordo che prevede l’arrivo alla piena parità nel 2023. Il KNVB vuole essere un esempio nello sviluppo sociale – ha spiegato il dirigente federale Jan Dirk van der Zee - sulla strada di un pari apprezzamento per uomini e donne”.

Un accordo che soddisfa anche una delle stelle dell’Olanda femminile come Vivianne Miedema: “Siamo soddisfatte dei nuovi accordi. È davvero bello fare un passo in questa direzione. - continua l’attaccante - Speriamo che possa aprire le porte alle future giocatrici della nazionale, così come le generazioni precedenti hanno fatto per noi”.