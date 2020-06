Roma femminile, Di Criscio: "All'inizio avevo dei dubbi. Poi ho visto Trigoria e mi sono convinta"

Il difensore della Roma femminile Federica Di Criscio ha risposto alle domande delle calciatrici del settore giovanile giallorosso nel corso di una diretta social organizzata dal club: “Quando sono arrivata a Roma venivo da un anno particolare a Brescia. È stata una chiamata inaspettata perché nella mia testa non avevo intenzione di spostarmi di nuovo lontano da casa. Poi ho visto Trigoria, sono stata con la società e mi sono lasciata affascinare dal mondo giallorosso e ho accettato la proposta. - continua Di Criscio come riporta Vocegiallorossa.it - Con Betty (Bavagnoli NdR) in questi due anni ho riscoperto l'allenatore donna perché finora ero stata allenata solo da tecnici uomini. Ho scoperto modi diversi, modi differenti che mi piacciono e mi hanno fatto trovare molto bene, anche se negli anni ho sempre avuto allenatori maschi. Diciamo che il rapporto giocatore-allenatore è differente, perché la donna capisce alcune dinamiche un po' prima. Ogni allenatore ti può dare qualcosa in più. Da ognuno si apprende e si impara".