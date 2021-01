Di Criscio: "Spero di tornare in un'Italia calcistica migliore di quella che sto lasciando"

Con un lungo post Federica Di Criscio ha voluto salutare l'Italia che lascerΓ per la prima volta in carriera per cimentarsi in un'esperienza nel massimo campionato norvegese con la maglia dell'Avaldsnes. Un arrivederci quello della difenditrice che racchiude anche la speranza di poter tornare in un paese che riconosca lo status di professioniste, con tutti i diritti e le tutele che ne conseguono, alle calciatrici e a tutte le sportive:

"Mai avrei pensato di lasciare questo π™’π™šπ™§π™–π™«π™žπ™œπ™‘π™žπ™€π™¨π™€ π™₯π™–π™šπ™¨π™š, un paese ricco di π™¨π™©π™€π™§π™žπ™–, π™˜π™ͺ𝙑𝙩π™ͺ𝙧𝙖, un paese ricco di π™–π™’π™€π™§π™š.

Mai avrei pensato di lasciare un giorno queste cittaΜ€, la mia gente, le persone che amo, mai avrei creduto di riuscire a farlo ma lo sto facendo.

Parto con la 𝙨π™₯π™šπ™§π™–π™£π™―π™– di poter tornare un giorno in un’Italia calcistica π™’π™žπ™œπ™‘π™žπ™€π™§π™š rispetto a quella che sto lasciando.

Al mio ritorno spero di trovare un paese pronto a riconoscere i nostri π™™π™žπ™§π™žπ™©π™©π™ž e i nostri π™¨π™–π™˜π™§π™žπ™›π™žπ™˜π™ž come donne e come atlete. Per noi π™žπ™‘ π™˜π™–π™‘π™˜π™žπ™€ π™š' 𝙩π™ͺ𝙩𝙩𝙀; la nostra π™₯π™–π™¨π™¨π™žπ™€π™£π™š ma anche il nostro 𝙑𝙖𝙫𝙀𝙧𝙀.

π™„π™©π™–π™‘π™žπ™– π™’π™žπ™– ti penseroΜ€ mentre passeggeroΜ€ tra i fiordi norvegesi, aspetteroΜ€ quelle poche ore di sole per pensare a 𝙍𝙀𝙒𝙖 d’estate e alle passeggiate al π˜Ύπ™€π™‘π™€π™¨π™¨π™šπ™€, guarderoΜ€ la neve e penseroΜ€ a π™‘π™šπ™§π™€π™£π™– perché sotto la neve π™‹π™žπ™–π™―π™―π™– π™™π™šπ™‘π™‘π™š π™€π™§π™—π™š diventa ancora piuΜ€ bella.

Passeggiando lungo le coste fredde di π˜Όπ™«π™–π™‘π™™π™¨π™£π™šπ™¨ penseroΜ€ al mare di casa mia.

Nell'indossare i colori dell'Avaldsnes penseroΜ€ a tutti quelli indossati in questi anni, quelli del π˜½π™§π™šπ™¨π™˜π™žπ™–, della 𝙍𝙀𝙒𝙖, del 𝙉𝙖π™₯π™€π™‘π™ž, della mia π™‘π™šπ™§π™€π™£π™– e i piuΜ€ belli, quelli della π™‰π™–π™―π™žπ™€π™£π™–π™‘π™š.

Parto per una 𝙣π™ͺ𝙀𝙫𝙖 π™–π™«π™«π™šπ™£π™©π™ͺ𝙧𝙖 che spero mi porti π™›π™šπ™‘π™žπ™˜π™žπ™©π™–' π™š π™¨π™€π™™π™™π™žπ™¨π™›π™–π™―π™žπ™€π™£π™š, prendo finalmente posto in una delle 𝙨𝙦π™ͺπ™–π™™π™§π™š π™₯π™žπ™ͺ' π™¨π™€π™‘π™žπ™™π™š 𝙙’𝙀π™ͺ𝙧𝙀π™₯𝙖 e saraΜ€ per me un π™€π™£π™€π™§π™š portare questa nuova maglia e questi nuovi colori che seppur stranieri rispetteroΜ€ ed ameroΜ€ cercando di dare il meglio di me.

π™π™žπ™£π™œπ™§π™–π™―π™žπ™€ la mia nuova societaΜ€ che mi sta dando la possibilitaΜ€ di crescere e migliorare ancora.

𝘽π™ͺ𝙀𝙣𝙖 𝙛𝙀𝙧𝙩π™ͺ𝙣𝙖 π™„π™©π™–π™‘π™žπ™–, π™˜π™šπ™§π™˜π™π™šπ™§π™€' π™™π™ž π™₯π™€π™§π™©π™–π™§π™š π™ͺ𝙣 π™₯𝙀’ π™™π™ž π™©π™š π™›π™žπ™£π™€ 𝙖 𝙣𝙀𝙧𝙙".