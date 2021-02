Di Criscio e l'esperienza in Norvegia: "Servirà tempo, qui prevalgono forza e velocità nel gioco"

L'ex calciatrice di Napoli e Roma Federica Di Criscio su Instagram ha risposto alle domande dei suoi tifosi sul suo ambientamento in Norvegia dove si è trasferita a gennaio per vestire la maglia dell'Avaldsnes. “In Norvegia mi sto trovando molto bene, anche se ci vorrà un bel po' di tempo per ambientarmi. In tutti i cambiamenti ci sono delle difficoltà, non è mai facile adattarsi, ma sono sicura che è solo questione di tempo. Da questa esperienza tornerò sicuramente cresciuta e più arricchita. Il campionato qui non è ancora iniziato, ma già dagli allenamenti si vedono le prime differenze. Qui gran parte del gioco si basa su forza fisica e velocità, più che sulla tecnica o la tattica. - continua Di Criscio – A Napoli ho conosciuto persone dal cuore enorme anche se sono stata poco tempo lì, m ho instaurato rapporti stupendi. Ringrazierò sempre il club per avermi dato la possibilità di vestire quella maglia”.