Dopo la vittoria nel derby contro la Roma Calcio Femminile, la centrocampista della AS Roma Giada Greggi ha parlato ai microfoni di Roma Tv soffermandosi sulla fascia da capitano indossata oggi in assenza di Elisa Bartoli: “È stata una partita molto difficile contro una squadra aggressiva, ma siamo riuscite a giocare come volevamo noi e siamo contente di aver portato a casa questo risultato. Incontreremo la Fiorentina in semifinale, una squadra con giocatrici di grandissimo livello e dovremmo mettercela tutta per passare. - conclude Greggi come riporta Vocegiallorossa.it - Fascia da capitano? Un'emozione grandissima, perché essendo romana e romanista è un onore grandissimo per me. Riceverla da Elisa Bartoli poi è ancora più emozionante, lei è un capitano insostituibile. Under 19? Saranno gare impegnative da affrontare, una volta finita la sosta sarà complicato tornare ad allenarsi insieme, ma noi ce la faremo perché siamo la Roma".