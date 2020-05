Roma Femminile, Greggi: "Mi mancano le compagne, giocare qui è un grande onore"

Nel corso di una diretta sui social del club giallorosso, la centrocampista della Roma Giada Greggi ha dichiarato: "Cosa manca di più? Lo spogliatoio tantissimo, soprattutto le chiacchierate con le compagne, poi gli scarpini, il campo, la palestre… Mi manca abbracciare le mie compagne - riporta Vocegiallorossa.it -. Giocare con la Roma è un grande onore, sono romanista. Indossare questa meglio e vedere i tifosi sugli spalti è bellissimo, indossare la Roma è un’emozione indescrivibile. Cosa ho pensato quando la Roma ha creato la squadra femminile? Speravo che mi chiamassero, era il mio sogno. Quando ho ricevuto la chiamata sono rimasta a bocca aperta, non me l’aspettavo. La convocazione in Nazionale? Ero in palestra, Betty ha iniziato a parlare, e quando ha fatto il mio nome sono rimasta a bocca aperta e sono uscite due lacrime. Il gol con l'Italia? Ero molto libera mentalmente, non pensavo di giocare. Mi trovavo bene con le compagne, poi la palla è entrata. In quel momento non ho realizzato, ma dopo sì. Lo stadio era pieno, è stato bellissimo".