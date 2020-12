Sassuolo femminile, Piovani su Bugeja: "Quando l'ho fatta esordire mi hanno preso per pazzo"

Il tecnico del Sassuolo femminile Gianpiero Piovani intervistato nel corso della trasmissione Colpo di Tacco su 50 Canale ha parlato del talento Haley Bugeja, classe 2004, lanciata in prima squadra e diventata in breve tempo punto fermo delle neroverdi e della Nazionale maltese: “Quando ho deciso di far debuttare la sedicenne Bugeja in Serie A qualcuno mi ha preso per pazzo, ma dopo pochi allenamenti avevo capito che aveva grandi potenzialità. Sono rimasto impressionato dalla sua velocità e dalla sua forza fisica e per me se una ragazza è brava, gioca. Non guardo alla carta d’identità. Qualcuno era perplesso, altri temevano che l’avrei bruciata, ma io ho sempre lavorato sulle giovanili e sapevo cosa facevo. - continua Piovani parlando del campionato e del futuro – La mia squadra è giovane e a volte pecca d’ingenuità, ma avrei messo la firma per un inizio di stagione così che ci vede a due punti dal Milan e cinque dalla Juve. Purtroppo abbiamo perso una giocatrice fondamentale come Perisi che era un punto di riferimento in campo per me e la squadra. Fiorentina? Non so nulla, fa piacere che il mio lavoro sia apprezzato, ma la mia priorità è il Sassuolo”.