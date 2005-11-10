Serie A Femminile, Milan-Ternana 3-0: Stokic scatenata, le umbre vanno al tappeto
Paolo Lora Lamia
La 4ª giornata della Serie A Femminile ha in Milan-Ternana il match che apre le danze. Le ragazze in maglia rossonera si impongono per 3-0: una doppietta di Stokic che chiude ogni discorso già nei primi 45 minuti, poi nel finale arrotonda Soffia. Vittoria che permette di agganciare proprio le umbre a quota 6. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata.
Serie A Femminile, 4ª giornata. Il programma completo
Sabato 24 ottobre
Milan-Ternana 3-0
17',35' Stokic, 76' Soffia
16.00 Napoli-Inter
18.30 Juventus-Roma
Domenica 25 ottobre
12.30 Lazio-Como
15.00 Como 1907-Sassuolo
18.00 Parma-Fiorentina
Serie A femminile, la classifica
Inter 9
Roma 9
Como 1907 9
Milan 6*
Ternana 6*
Fiorentina 4
Como 4
Juventus 3
Napoli 3
Lazio 1
Parma 1
Sassuolo 0
* una partita in più