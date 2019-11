Da qualche settimana in Spagna tiene banco la lotta delle calciatrici per avere un accordo collettivo soddisfacente da parte delle autorità calcistiche del paese, una lotta che ha portato le giocatrici a indire uno sciopero con l’appoggio della AFE, l’assocalciatori iberica. Calciatrici che hanno trovato nella giornata di oggi un appoggio importante nella stella Antoine Griezmann, in forza al Barcellona, che attraverso twitter ha espresso la propria vicinanza alle colleghe in lotta per un accordo migliore. “Mando tutto il mio sostegno alle compagne calciatrici che sono in sciopero e lottano per i loro diritti. Coraggio!”, questo il messaggio del francese

A las compañeras del fútbol femenino que están en huelga luchando por sus derechos les envío todo mi apoyo. Mucho ánimo! https://t.co/pnk0oBilJI — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) 16 novembre 2019