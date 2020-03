Tarenzi, l'attaccante che non doveva esserci. E invece gioca e segna

Non solo non avrebbe dovuto giocare, ma addirittura non doveva essere neanche in Portogallo. Stefania Tarenzi infatti era stata in un primo momento sconvocata -assieme alle calciatrici del Milan – dalla ct Bertolini a causa dell'allarme Coronavirus che aveva fatto propendere per non chiamare in azzurro chi vive e gioca a Milano. Tarenzi però ha fatto di tutto per esserci e alla fine, anche grazie all'Inter, è riuscita a raggiungere in extremis le compagne e partire alla volta del Portogallo per partecipare all'Algarve Cup.

Schierata dal 1° contro la Nuova Zelanda nel tridente con Girelli e Bonansea, la classe '88 ha mostrato tutta la propria voglia di esserci ed essere decisiva per la squadra. Una prestazione frizzante e di sacrificio, scambiandosi la fascia di competenza con Bonansea per dare meno punti di riferimento alle avversarie, rincorrendo le avversarie e aprendo spazi per l'inserimento dei terzini – in special modo Alia Guagni – senza dimenticare di far sentire la propria presenza in area di rigore come dimostra il gol segnato a chiudere il 3-0 delle azzurre contro le oceaniche: cross dalla destra, tacco di Bonansea e zampata vincente da distanza ravvicinata. Un gol meritato che corona una prestazione più che positiva e la ripaga degli sforzi per essere in Portogallo con le azzurre nonostante tutto.