In vista della sfida contro il Sassuolo il tecnico del Tavagnacco Luca Lugnan ha parlato in conferenza stampa del momento difficile in casa friulana (appena due punti in cinque gare di campionato): “Andiamo a Sassuolo a caccia di punti, la squadra sta bene e ha preparato al meglio la partita. Siamo in crisi di risultati, ma non di gioco e quindi il nostro atteggiamento non cambierà. Scenderemo in campo concentrate e con la voglia di fare bene. Ci attende una partita difficile contro una buona squadra, ma siamo pronte alla battaglia. - continua Lugnan come riporta il sito del club - Manderò in campo una squadra equilibrata per evitare gli errori commessi contro l’Empoli. Il morale è buono e lo spirito sarà battagliero, dovremo stare attente a non concedere occasioni sui calci piazzati, visto che loro sono una squadra molto fisica”.