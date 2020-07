tmwradio Angelini (Sky): "Mi aspetto un colpo dalla Juve. Addio di Guagni è un allarme"

Martina Angelini, giornalista di Sky Sport specializzata sul calcio femminile e voce tecnica per la diretta tv delle partite, è intervenuta in diretta nel corso della trasmissione Tutto Calcio Femminile. Le sue considerazioni partono dalle sue attese per eventuali grandi movimenti di mercato: "Stiamo aspettando il colpo della Juve. In questo momento è la squadra più appetibile per le straniere, perché fa la Champions e la fa ad un certo livello, seppure non siamo ancora pronti per il salto di qualità. Ma mi aspetto qualcosa da Braghin".

L'addio di Alia Guagni è una sconfitta per l'Italia?

"Più che altro un campanello d'allarme, perché all'estero corrono e dobbiamo darci una mossa. Le top purtroppo vanno fuori perché lì possono fare le professioniste. Capisco i tifosi delusi, ma la realtà è che Alia ha lasciato una squadra dilettantistica ed è andata a fare la professionista. Contando che ha 33 anni, era anche l'ultima chiamata. Però sono ottimista, ci arriveremo anche noi".

Almeno un paio d'anni vanno aspettati. Magari qualcuna tornerà?

"Assolutamente. Poi lo status non consentirà loro di diventare miliardarie, ma non è neanche quello che vogliono. Il discorso è avere contributi, pensione e garanzie assicurative varie. Sono d'accordo con la Federazione nel fare il percorso per gradi".

Le rivali della Juventus che faranno?

"L'Inter sta lavorando bene, ha preso due giocatrici che mi piacciono molto come Mauro e Simonetti. Tornerà anche Regazzoli dopo l'infortunio. Aspettiamo qualche colpo della Roma dopo il portiere, e vediamo anche il Milan: per adesso sono state solo partenze, e nessun arrivo clamoroso. Vorrei capire anche cosa farà la Fiorentina: di voci ce ne sono, di ufficialità no".

La portoghese Neto è della Fiorentina?

"Il calcio portoghese, al femminile, ancora non ha regalato grandissimi talenti. Tranne lei, che è giocatrice simbolo. Giocare al Wolfsburg non è facile giocare, visto che si dividono equamente le ultime Champions col Lione: è un acquisto di esperienza e tanta qualità. Qualcuno dice che la Fiorentina smobilita: qualche big se ne sta andando, ma ne sono arrivate altre. Conosco Cincotta, poi, e so che non gli piace perdere. Ci tiene ad entrare nelle dinamiche di una squadra, e nonostante sia giovane è già molto esperto".

Il progetto Empoli sta venendo fuori. Che ne pensa?

"Glionna è uno dei talenti più interessanti che abbiamo partorito negli ultimi anni. Non voglio essere negativa perché credo sia un bel progetto, ma occhio a non ripetere l'errore dell'Inter, che ha costruito una squadra troppo giovane. L'Empoli punta ad una salvezza tranquilla e nulla di più, ma serve attenzione perché rischia di fare fatica all'inizio. Un ricambio generazionale però è fondamentale per il nostro calcio".