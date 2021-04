tmw radio Angelini: "Coppa Italia femminile, Roma e Inter possono eliminare Juve e Milan"

vedi letture

Martina Angelini, commentatrice tecnica di Sky Sport per il calcio femminile, è intervenuta in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Tutto Calcio Femminile, approfondendo sopratuttto il tema delle semifinali di ritorno di Coppa Italia: "Il Milan è avvantaggiato sull'Inter, ma il fatto di aver vinto l'andata psicologicamente dà qualcosa alle ragazze di Sorbi. In fondo poi basta loro un pareggio, e lo sanno: il Milan per me comunque rimane favorito per ribaltarla".

Roma-Juventus, invece?

"Per me sono del tutto al pari: siamo al settimo confronto, nei primi tre non aveva nemmeno segnato e ora invece gliene hanno fatti quattro e in più hanno una difesa solida. Linari ti dà una sicurezza diversa al reparto e la fortuna della Roma è essere cresciute nel corso di questo campionato. Sono in forma nel momento giusto, in quello che conta, anche se purtroppo hanno perso tanti punti per strada. La Juventus ha la rosa più lunga e completa di tutte e ora una Girelli che sta bene, si è riposata.

L'intervento integrale nel podcast!