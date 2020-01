Il Bologna femminile, che milita in Serie C, si rinforza andando a pescare in Svezia. Il club ha infatti ufficializzato l’arrivo di Alice Magnusson, centrocampista classe ‘98 che già in estate si era allenata con le rossoblù prima di alcuni problemi burocratici che hanno fatto slittare fino a oggi il suo arrivo. Magnusson vanta 26 presenze nella Damallsvenskan (la Serie A femminile svedese) ed è stata nel giro delle nazionali giovanili del paese scandinavo. Con questo trasferimento Magnusson raggiunge così finalmente il proprio fidanzato, quel Mattias Svanberg che veste la maglia del Bologna maschile.