USA, la nazionale femminile veste Black Lives Matter: "Riaffermiamo la decenza umana"

vedi letture

Già protagonista in passato anche a livello politico (su tutte, con Megan Rapinoe), la nazionale di calcio femminile USA scende ancora in campo in maniera tutt’altro che scontata. Le calciatrici a stelle e strisce, nella gara contro l’Olanda in programma alle 18.35, vestiranno infatti una maglia speciale, con la scritta Black Lives Matter, bianca su strisce rosse e blu. “Non è una mossa politica - scrive l’account della nazionale su Instagram, probabilmente anche per anticipare eventuali critiche della FIFA, sempre molto attenta a evitare messaggi di questo tipo - è una presa di posizione sui diritti umani”.