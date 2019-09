UWCL, le formazioni ufficiali di Barça-Juventus: Girelli-Aluko di punta

La Juventus scenderà in campo questo pomeriggio, fischio d’inizio alle 18:30, allo stadio Johan Cruyff per affrontare il Barcellona nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale della Champions League femminile e l’obiettivo di provare a rimontare il 2-0 delle catalane nella gara d’andata. Per farlo Rita Guarino si affida alla coppia Aluko-Girelli con Cernoia che farà la spola fra il reparto offensivo e quello mediano dove giocheranno Pedersen, Rosucci e Galli, con quest’ultima si allargherà sulla fascia in caso di 4-4-2. In difesa Gama-Sembrant centrali davanti a Giuliani con Hyyrynen e Boattin sulle fasce. Il Barcellona risponde col tridente che vede Mariona centravanti supportata da Oshoala e Graham Hansen sulle fasce e Alexia Putellas trequartista centrale. In mezzo al campo Hamraoui e Bonmati farà da frangiflutti davanti alla linea a quattro formata da Torrejon, Van der Gragt (a segno contro l’Italia agli ultimi Mondiali), Pereira e Ouahabi. In porta Panos. Out quindi Hermoso e Guijarro.

Queste le formazioni ufficiali:

Barcellona (4-2-3-1): Panos; Torrejon, Pereira. Van der Gragt, Ouahabi; Hamraoui, Bonmati; Graham Hansen, Alexia, Oshoala; Mariona. Allenatore: Lluis Cortes

Juventus (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Galli, Rosucci, Pedersen; Aluko, Girelli, Cernoia. Allenatore: Rita Guarino