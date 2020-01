Milan, il Tottenham su Piatek, per la difesa idea Rugani, si avvicina Politano. Viviano per il dopo Reina. Inter, per l’attacco sempre più vicino Giroud, Young vuole solo i nerazzurri. La Fiorentina insiste per Duncan e Bonifazi

Il mercato è entrato nel vivo e cominciano ad arrivare i primi colpi. Il Milan dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic deve risolvere anche alcune situazioni, una di queste riguarda il futuro di Piatek. L’attaccante polacco è in uscita e su di lui si stanno muovendo in tanti. Soprattutto in Premier League. Dopo Crystal Palace e Aston Villa, è diventata estremamente concreta la pista Tottenham. L’infortunio a Kane, che dovrà stare fermo a lungo, impone al club londinese l’acquisto di una punta. E Piatek è diventato un obiettivo. Il Milan è pronto a cederlo, anche se per non fare una minusvalenza ha bisogno di incassare almeno 28 milioni di euro. Di fronte al Tottenham a questo punto anche Piatek potrebbe cambiare il suo pensiero. È insomma una pista che va seguita con attenzione. Con Reina all’Aston Villa, il Milan come secondo di Donnarumma prenderà Viviano fino a giugno. I rossoneri stanno cercando anche un esterno d’attacco. Il nome di Politano è in cima alla lista. Il nodo centrale è però il difensore. Posto che Kjaer arriva per sostituire Caldara, il Milan ha bisogno di un altro titolare. E qui la caccia continua. Un’idea è Rugani, che alla Juventus sta trovando poco spazio, ma servono non meno di 25 milioni di euro. L’Inter continua a lavorare forte su Vidal. Nelle prossime ore verrà fatto un altro tentativo per sbloccare la resistenza del Barcellona. Non è facile ma, come detto tante volte, il l’un nerazzurro vuole fare il massimo per regalare il centrocampista cileno ad Antonio Conte. Marotta e Ausilio contemporaneamente cercano di portarsi avanti sugli altri obiettivi. Eriksen è un’altra pista calda. Per l’attacco il nome forte è Giroud. Con l’attaccante francese è già stato trovato un accordo ed è vicino anche quello con il Chelsea. Per la fascia sinistra procede anche la trattativa per Ashley Young, che ha già scelto l’Inter ma che il Manchester United non vuol lasciare partire senza un indennizzo economico. La Fiorentina dopo aver acquistato Cutrone si sta concentrando sugli altri due reparti da completare. A centrocampo l’obiettivo è Duncan, il Sassuolo sta facendo resistenza e chiede una cifra molto alta per iniziare la trattativa. I viola continuano il pressing anche per Bonifazi, che è la prima scelta, ma nel mirino c’è anche Juan Jesus in uscita dalla Roma.