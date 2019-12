L'Europeo di calcio del 2020 è escluso dalle sanzioni sul doping alla Russia decise dalla Wada per punire il paese in merito alle falsificazioni dei dati trasmessi all'agenzia mondiale antidoping. Lo ha affermato un manager della stessa agenzia mondiale antidoping - sottolinea SportMediaset - che ha chiesto l'anonimato. L'edizione 2020, alla quale partecipa la Russia che ha ottenuto la qualificazione alla fase finale, si svolge in dodici città di dodici paesi, tra cui San Pietroburgo, che ospiterà quattro incontri.